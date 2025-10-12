「ＣＳパ・ファーストＳ・第２戦、日本ハム５−４オリックス」（１２日、エスコンフィールド）日本ハムが終盤に逆転勝ち。２連勝でＣＳファーストＳ突破を決めた。清宮幸は三回に今ＣＳ初安打となる２点適時三塁打。３点を勝ち越された直後、宮城の直球を中堅左に運び、流れを引き戻した。前日は自身が併殺打に倒れた直後にソロアーチを放った郡司に「４番のゲッツーをカバーしました」とイジられていた。それだけに「郡司