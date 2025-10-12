極東、日本のSNS界隈でにわかに盛り上がりを見せるWWEスーパースターたち。熱狂的ファンが「次期ブレイク候補」に推す金髪美女レスラーの“相方愛”溢れる大胆な行動に、注目が集まっている。【画像】美女レスラー、際どい箇所に“相方愛”大胆タトゥー世界最大のプロレス興行「WWE」の第3勢力“NXT”に所属するソル・ルカが10日、自身のインスタグラムを更新。タッグパートナー、ザリアへの愛情を大胆なタトゥーで表現した挑