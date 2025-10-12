創業100年を超えるミヨシ石鹸が、無添加の哲学をさらに進化させた新ライン「MIYOSHI PRIMAL SOAP」を2025年10月23日に発売します。素材と処方に真摯に向き合い、せっけんの“本質”を追求したシリーズは、日々の洗う時間に上質な豊かさを添える存在。プロダクトデザイナー・柴田文江氏によるデザインで、機能美と静かな佇まいが調和した、新たな“本物”のかたちです。 本質を見つめ直した、進化するせっけん 「MI