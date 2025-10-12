◆りそなBリーグ2部（B2）福岡80―88福島（12日、福岡・照葉積水ハウスアリーナ）ライジングゼファー福岡が延長の末、福島に逆転負けを喫し、今季ホーム初勝利を逃した。第3クオーター途中に55―29と最大26点のリードを奪いながら失速し、延長で力負け。4000人超が観戦した中での敗戦ということもあり、福島雅人監督は「勝つチャンスはたくさんあったのに、ものすごくふがいない。見せちゃいけないゲームを見せた。悔しさを