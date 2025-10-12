これこそ「全員が全力を出し切る」番長野球の底力だ！ＤｅＮＡが王手をかけた１２日のセＣＳファーストステージ第２戦（横浜）は、４時間３１分、延長１１回の末、７―６で逆転サヨナラ勝ち。阪神が待つファイナルステージへコマを進めた。あまりにも劇的な勝利の主役は、今季台頭したばかりの若手だった。１点ビハインドの延長１１回二死から石上が二塁内野安打で出塁し、すかさず二盗。続く林が左前適時打で同点とし、度会