日本代表MF南野拓実(モナコ)が14日のブラジル戦(味スタ)に向けて、警戒ポイントについて語った。最初に挙げたのはとにかくミスを減らすこと。ブラジルが10日にソウルで韓国に5-0で大勝した試合も踏まえ、「韓国がビルドアップのミスから失点していたのはもったいなかった。それは僕らに関しても起こり得ることだし、そういうミスを減らしたい」と指摘した。また、個の力の強いブラジルに対しては「守備の時間がある程度多くな