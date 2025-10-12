千葉市内で日本代表活動に励むGK大迫敬介(広島)は12日の練習後、所属先のサンフレッチェ広島のルヴァンカップ決勝進出の“吉報”を聞いた。その後、間もなく報道陣の取材に応じ、「嬉しいですね。僕はルヴァンカップには出ていないけど、チームの総力戦としてここまで来られたのは嬉しいです」と喜びを口にした。この日は準決勝第2戦が行われたが、横浜FCと対戦した広島は第1戦で2-0のリードを奪っており、チームの突破を信じ