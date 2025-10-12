そのスピードを生かさない手はない。日本代表MF伊東純也(ゲンク)は14日のブラジル戦(味スタ)に向け、「攻め込まれる分、カウンターをうまく使えればチャンスを作れるんじゃないかと思う」と指摘。「低い位置で取ったら、裏にスペースがある。そこに人数をかけて飛び出せれば」と、攻撃のイメージを口にした。過去2分け11敗と一度も勝ったことのないブラジルと2022年6月6日以来の再戦となる森保ジャパン。当時の試合に先発して