ブラジルに勝つための“最善手”を打つ。過去2分け11敗と日本代表が一度も勝ったことのないブラジル代表と約3年4か月ぶりの対戦。前回2022年6月6日の対戦はPKによる失点で0-1と、スコア上は惜敗だったが、当時も先発していたMF田中碧(リーズ)は「スコア以上の差を感じたし、まだまだだなと思った。ああいう強豪をW杯では倒さないといけないし、勉強になった」と率直に振り返った。そのうえで「勉強しに行くわけじゃないし、勝