＜&GP編集部員が買ってみた！使ってみた！＞人間、一度快適なモノを知ってしまうと以前には戻れない…よね？約2年前、この編集部連載「買ってみた！使ってみた！」で、めんどくさがりにとって最高すぎる！と感動したナイキ「エア フォース 1 '07 フライイーズ」（現在は「エア フォース 1 '07 イージーオン」という商品名に変わってます）。>> 手を使わず脱ぎ履き可！ナイキ「エアフォース1」フライイーズ仕様のアイデア構造が