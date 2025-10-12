V.LEAGUE MEN EASTの北海道イエロースターズは11日（土）、11月22日（土）に開催される千葉ドットとのホームゲームにお笑い芸人の渡部建さんがゲスト出演することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 お笑いコンビ「アンジャッシュ」の渡部さんは、これまで数々のテレビ番組に出演。お笑いタレントだけでなく司会業をこなすなどマルチに活躍した。現在は、企業向けの講演会やセミナー