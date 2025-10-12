ナ・リーグ優勝決定シリーズは１３日（同１４日午前９時８分試合開始予定）に、シーズンの勝率がドジャース（・５７４）より高かったブルワーズ（・５９９）の本拠、米ウィスコンシン州ミルウォーキーのアメリカンファミリーフィールドで第１戦が行われる。ブルワーズとはどんなチームなのか。ドジャースとの今季対戦成績は６戦全勝。投手陣はリーグ最多１７勝左腕のペラルタや最速１６７・９キロの剛腕ミジオロウスキーと豊富