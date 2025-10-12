◆関西六大学秋季リーグ最終節２回戦大商大４―３京産大＝延長１０回タイブレーク＝（１２日・わかさスタジアム京都）大商大が延長１０回までもつれた熱戦を制し、京産大との優勝決定戦を１勝１敗とした。１０回無死一、二塁、長野陽人三塁手（４年）が犠打を成功させ、京産大・山崎晃汰三塁手（４年）の悪送球で三塁走者が生還。サヨナラ勝利を決めた。先発の中山優月（２年）は初回に３点を失ったが、２回以降は立ち直り