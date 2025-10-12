【専門家の目｜太田宏介】上田綺世が土壇場で同点弾サッカー日本代表（FIFAランク19位）は10月10日、キリンチャレンジカップ2025でパラグアイ代表（同37位）と対戦し、2-2のドローで終わった。土壇場でドローに持ち込んだゴールを決めたFW上田綺世について、元日本代表DF太田宏介氏が称賛している。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇まさにエース。出場からわずか5分で結果を残した。上田はベンチス