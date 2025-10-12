◇ラグビー関東大学対抗戦Aグループ帝京大62―7青学大（2025年10月12日東京・帝京大百草グラウンド）昨季準優勝で全国大学選手権4連覇中の帝京大が青学大を62―7で下して開幕3連勝とした。計10トライの大勝でボーナスポイントも獲得し、早大と並んで首位の総勝ち点18とした。帝京大は前半4分、WTB下川悠輝（1年）がこぼれ球を押さえて先制トライ。下川は同15分と同29分にもトライを決め、リーグ初出場の試合でハットトリ