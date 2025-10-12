「ＪＥＲＡＣＳセ・ファーストＳ・第２戦、ＤｅＮＡ７−６巨人」（１２日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡが逆転サヨナラ勝ちを飾り、阪神と戦うファイナルＳ進出を決めた。両球団がＣＳで対決するのは今回で５度目だが、過去４度の対戦では面白いデータが残っている。初対戦は金本監督時代の２０１７年。２位で臨んだ阪神は初戦を２−０で制して王手をかけたが、１時間３分遅れで始まり、雨の泥んこ試合となった２戦目を６−１