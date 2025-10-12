「仮面ライダーフォーゼ」のＪＫ役などで知られ、３月に芸能界からの「離職」を発表した元俳優の土屋シオンさん（３３）が１２日、結婚を発表した。Ｘで「兼ねてよりお付き合いしていた女性と結婚する運びとなりました」と報告。続けて「芸事以外した事のなかった私が企業に就職をし、結婚し、充実した毎日を送って居るのはひとえに支えてくださった皆様のおかげです」「今度は世界ではなく“家族を守るヒーロー”に。温かく見