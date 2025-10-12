犬が食べると死ぬ可能性のある『食品』５選 犬が食べてはいけないと言われている食品の中には、食べると死ぬ可能性のある食品も含まれています。非常に危険なので、どのような食品が該当するのか把握し、愛犬の手の届かない場所で必ず保管しましょう。 1.ぶどう ぶどうは、どのような成分が中毒症状を引き起こしているのか、現時点で解明されていません。しかし、ぶどうを食べてしまった犬が嘔吐や下痢などの消化器症状を引き