ボートレース芦屋の「ヴィーナスシリーズ第１５戦スポニチ杯」は１２日、予選３日目が行われた。米丸乃絵（２４＝福岡）３日目は３Ｒイン逃げ快勝、８Ｒも２コースまくりで連勝。得点率５位タイに浮上した。舟足も「変わらず良かった。回っての足がいいし、押す感じもある。スリット近辺も悪くないし、乗り心地も良かった。足はいい方に入っていると思う」と好感触だ。２０２６年前期適用勝率は６・６４（１２日現在）とＡ１