学生３大駅伝の開幕戦「第３７回出雲全日本大学選抜駅伝」（１３日、島根・出雲市）で、早稲田大が２０１０年以来１５年ぶりの優勝を狙う。前日１２日に行われた監督者会見で、花田勝彦監督（５４）は「非常に調子が良い。力を出し切れば優勝争いに絡める」と静かに闘志を燃やした。今年の早大は、トラックシーズンで好調を維持する主将・山口智規（４年）と、箱根駅伝で?山の名探偵?として話題を集めた工藤慎作（３年）のダブ