日本ハムのフランミル・レイエス外野手（３０）が１２日、「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ」ファーストステージ第２戦・オリックス戦（エスコン）に「３番・ＤＨ」で先発出場。１点を追う８回に逆転の２点適時打を放った。パ・リーグの打点＆ホームラン王の一打で、２年連続となるＣＳファイナルステージ進出を決めた。１点を追う８回二死一、二塁で打席に立ったレイエスは、相手３番手・岩崎が投じた６投