◆ＹＢＣルヴァン杯準決勝第２戦柏４―１（２戦合計５―４）川崎（１２日・三協Ｆ柏）柏が準優勝した２０２０年大会以来、５大会ぶりに決勝進出を決めた。８日の敵地での第１戦を１―３で敗れ、この日も開始早々に先取点を奪われたが、前半に追いつくと、川崎に退場者が出た後半にＦＷ細谷真大の２得点などで４―１。２戦合計５―４と大逆転勝利を果たした。柏―広島の決勝戦は１１月１日に国立で行われる。後半開始から投入