「ＲＡＤＷＩＭＰＳ」のドラマーで、音楽家に発症する神経疾患「ミュージシャンズ・ジストニア」を公表してバンド活動を無期限活動休養中の山口智史が１２日、川崎市の洗足学園で特別対談イベントを行った。洗足学園音大出身の山口は、「僕の母校でして、３年通って、自主的に卒業しました」と照れ笑いであいさつ。会場のホールは１８歳の時に入試試験を受けた会場で「２２年ぶりです」と感慨深げに話した。山口は２００９年