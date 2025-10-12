自民党元幹事長の石原伸晃氏（68）が12日、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜後1・00）にゲスト出演し、公明党の連立離脱について見解を示した。政治とカネ問題への向き合い方の違いなどを理由に、公明は10日に連立を離脱すると発表。政局は風雲急を告げている。既に政界引退を表明している石原氏は、「爆笑問題」太田光から「どうですか？辞めて、今の自民党の状況は」と問われ、自身が寄稿した月刊「正論」に言及