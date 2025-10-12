■台風23号台風23号は今後、発達しながら日本の南を北東方向に進む予想です。13日（月・スポーツの日）の明け方から昼前にかけては、強い勢力で、暴風域を伴って、伊豆諸島にかなり接近する見通しです。13日（月）に伊豆諸島で予想される最大瞬間風速は、50メートルです。13日（月）の明け方から朝にかけては、一部の電柱が倒壊したり、建物の一部が広範囲に飛散したりするおそれもある、猛烈な風が吹く所があるでしょう。また、伊