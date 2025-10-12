◆九州地区高校野球福岡大会決勝九州国際大付11―4福岡大大濠（12日、久留米市野球場）福岡大大濠は大差で敗れ、2023年春以来の優勝は果たせなかった。3回までに8失点。4投手の継投でも相手打線の勢いを止めることはできなかった。5回に3点を返したが、6回以降は1点を加えるのみで点差を縮められないまま。「チームで3回まで集中して無失点でいこうと話していたけど序盤で点を取られてしまった。九州大会出場が決まって『