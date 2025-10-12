子どもが小さいときこそが、お金の貯めどき。よく見聞きする言葉です。とはいえ中学校までは公立に通う子も多いうえ、2025年度からは高校の授業料無償化が拡大。国公立私立問わず、所得制限なく、年間11万8,800円の支援金が支給されています。公立なら授業料は実質無償です。現状私立の場合は、世帯収入などに応じて最大39万6,000円が支給されていますが、2026年度からは、世帯の収入に関係なく最大45万7,000円が支給される見込み