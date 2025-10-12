Ê¡²¬¸©·Ù¾ëÆî½ð¤Ï12Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¾ëÆî¶è¤Î½»Ì±¤¬»ý¤Ä·ÈÂÓ¤Ë11Æü¸á¸å1»þ¤´¤í¡¢NTT¥É¥³¥â¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈÖ¹æ¤¬ÉÔÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÉÔ¿³¤ÊÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢·Ù»¡´±¤òÁõ¤¦¿ÍÊª¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ýºÂ¤¬ÈÈºá¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÁÜºº¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¡¢¸ýºÂÈÖ¹æ¤òÊ¹¤«¤ì¤ëÉÔ¿³ÅÅÏÃ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£