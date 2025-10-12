ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤¬µÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¦»ÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤¬10·î12Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢Î©¸õÊä¼Ô30¿Í¤Ë¤è¤ëÁªµóÀï¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÚÆ°²è¡ÛÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤Î³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ËÍÉ¤ì¤ë°ËÅì»Ô»ÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó ¹ð¼¨Äê¿ô20¤ËÂÐ¤·30¿Í¤¬Î©¸õÊä=ÀÅ²¬ 10·î12Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¤¿°ËÅì»ÔµÄÁª¤Ï¡¢³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ò¤á¤°¤ê¡¢»ÔµÄ²ñ¤«¤éÁ´²ñ°ìÃ×¤ÇÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ò²Ä·è¤µ¤ì¤¿ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬¡¢µÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¦Áªµó¤Ç¤¹¡£ Î©¸õÊä¤Î¼õ