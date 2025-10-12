サッカー日本代表は１２日、千葉市内で国際親善試合ブラジル戦（１４日、味スタ）に向けて調整。冒頭約１５分が公開され、この日、ケガでの離脱が発表されたＦＷ前田大然（２７）＝セルティック＝を除く２５人全員がピッチで体を動かした。トレーニング後に取材に応じたＤＦ長友佑都（３９）＝ＦＣ東京＝は、現在のブラジルついて「世界トップクラスのチームだっていうのは間違いないとは思うんですけど。最強ではないと思う」と