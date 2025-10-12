◆米男子プロゴルフツアーベイカレント・クラシック・レクサス最終日（１２日、神奈川・横浜ＣＣ＝７３１５ヤード、パー７１）２０２１年東京五輪金メダリストでメジャー２勝のザンダー・シャウフェレ（米国）が８バーディー、１ボギーの６４と伸ばし、通算１９アンダーで逃げ切り、通算１０勝目を飾った。縁の深い日本でウィニングパットを沈めた３１歳は、ギャラリーの大歓声を一身に受けた。マックス・グレーサーマン（