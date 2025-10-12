日本代表は１１日、過去１３戦勝ちなし（２分け１１敗）のブラジル戦（１４日・味スタ）での初勝利を目指し、千葉市内でトレーニングを行った。＊＊＊ブラジルとの前回対戦（２２年、０●１）で先発していたＭＦ南野拓実は「３年前よりも、もっとボールを持ってプレーしたい。多少はこっちからも仕掛けたいし、自分たちが用意してきたもの、積み上げてきたものを出して、手応えを感じ取れるようにしたい」と意気込みを