◆東京六大学野球秋季リーグ戦第５週第１日▽明大６―３法大（１２日・神宮）明大が法大を下し、開幕５連勝を果たした。ドラフト候補に挙がる最速１５５キロ右腕・大川慈英（じぇい）投手（４年）は、６―３とリードして迎えた９回裏に４番手で登板。１５０キロ台を連発し、見逃し三振、空振り三振、中飛で試合を締めた。「皆が頑張ってつないでくれたので、絶対に抑えてやるという気持ちでした」と大川。明大投手陣は、東大、