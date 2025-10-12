中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京10月12日】中国商務部の報道官は12日、中国がこのほど発表したレアアース（希土類）などの輸出規制について「自国の輸出管理体制を充実させるための正当な措置」と強調、米国に対し、相互尊重と対等な協議を踏まえ、対話を通じて意見の相違を適切に管理するよう求めた。同報道官は次のように述べた。中国が発表したレアアースなど関連品目の輸出規制は、中国政府が法律法規