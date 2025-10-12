「ＣＳパ・ファーストＳ・第２戦、日本ハム５−４オリックス」（１２日、エスコンフィールド）日本ハムが逆転勝ち。２勝０敗とし、ＣＳファーストＳ突破を決めた。試合後、新庄監督は「ふらついてます」と笑いながら報道陣の前に現れ、興奮でかすれ気味の声で「こういう試合を今日来てくれたファン、全国のファイターズのファンに魅せられたのが一番うれしい」とうなずいた。一塁側スタンドでは、元国民的アイドルも見守った