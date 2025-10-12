Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ï¡¢13Æü¤ËÊÄËë¤·¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÍè¾ì¼Ô¿ô¤Ï2500Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£4·î¤Ë³«Ëë¤·¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ï¡¢10·î13Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ184Æü´Ö¤Î²ñ´ü¤ò½ª¤¨¤ÆÊÄËë¤¹¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ìÈÌÍè¾ì¼Ô¿ô¤Ï11Æü¤Ë2500Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ì¤»ÈÍÑ¥Á¥±¥Ã¥È¤òÅöÆü·ô¤Ë¸ò´¹½ÐÍè¤ë¤Î¤Ï12Æü¤¬ºÇ¸å¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Á°Æü¤«¤éÊÂ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£13Æü¤Ï¸á¸å2»þ¤«¤éÊÄ²ñ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£