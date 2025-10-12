7·îÃæ½Ü¡£ÂçÅÔ²ñ¡¦¿·½É¤Î²°¾åDASH¤Î¥Ù¡¼¥¹´ðÃÏ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¤¢¤ëÂçºî¶È¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸½Ìò°ì¶¶À¸¤Ç¡¢timelesz¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼ÄÄÍÂçµ±¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯2·î¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¤¿¼ÄÄÍ¡£¿·½É¤Î²°¾å¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò¿á¤«¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢¾ëÅç¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÁêÃÌ¤Î¾å¡¢¾·½¸¡ªÆÍÁ³¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥ï¥±¤Ï¡Ä¡ÖÂçÅÔ²ñ¿·½É¤½¤Î¶õ¤Ë°ìË¼¤Î´ñÀ×¤òµ¯¤³¤·¤¿¤¤¡ª¿·½ÉDASH»º¡ªÌ´¤Î¥Ö¥É¥¦ºî¤ê¡ª¡×¤½¤ì¤Ï¡¢2¤«·îÁ°¡£¡ÖÇØÉé¤¤¤Þ¤¹¡ªDASH¤ò¡ª¥Ö¥É