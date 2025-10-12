【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ゴスペラーズによる、総動員数約9万人超え・全51公演におよぶ全国ライブツアー『ゴスペラーズ坂ツアー2025 “G30”』のライブBlu-ray＆DVDが、12月17日に発売されることが発表された。 ■輝き続けるゴスペラーズの音楽を余すことなく堪能できる、全音楽ファン必携の映像作品 本作では、メジャーデビュー30周年を祝した『ゴスペラーズ