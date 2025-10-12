ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤¬ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ò¼õ¤±¤Æ²ò»¶¤·¤¿°ËÅì»ÔµÄ²ñ¤ÎµÄ°÷Áªµó¤¬12Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢Á°¿¦¤È¿·¿Í¤Î30¿Í¤Ë¤è¤ëÁªµóÀï¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ËÅì»ÔµÄÁª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°¿¦18¿Í¡¢¿·¿Í12¿Í¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ30¿Í¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÁªµó¤Ï¡¢³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤Ç»ÔµÄ²ñ¤ËÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ò¤µ¤ì¤¿ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬µÄ²ñ¤Î²ò»¶¤òÁªÂò¤·¤¿¤¿¤á¹Ô¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÅÄµ×ÊÝ»ÔÀ¯¤Î·ÑÂ³¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬Âç¤­¤ÊÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ËÅì»ÔµÄÁª¤ÎÅêÉ¼¤È³«É¼¤Ïº£·î