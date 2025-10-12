◇MLBナ・リーグ地区シリーズ第5戦 ブリュワーズ3-1カブス(日本時間12日、アメリカンファミリー・フィールド)カブスは日本時間12日、敵地ブルワーズ戦に1-3の敗戦。対戦成績が2勝3敗となり、地区シリーズ敗退が決定しました。試合後、カブスを率いるクレイグ・カウンセル監督は、「まず、ブルワーズにおめでとうを言いたい。彼らは非常に優れた野球チームであり、ワールドシリーズ進出の権利を勝ち取るに値するチームだ。素晴らし