リングでは“支配”に苦しむ日本人女子レスラーが、遠征先で見せたのはまるで別人の微笑み。艶やかなオフショットにファンは「美しすぎる」「まるでアニメの主人公」と騒然。激しい抗争の裏で垣間見せた素顔が話題を呼んでいる。【画像】日本人美女が“ひっそり微笑む”妖艶オフショットWWEの人気女子スーパースターが、遠征先のオーストラリアからXを更新。アスカによる支配を描くストーリーラインの暗雲とは裏腹に、妖艶なオ