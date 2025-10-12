「ＪＥＲＡＣＳセ・ファーストＳ・第２戦、ＤｅＮＡ７−６巨人」（１２日、横浜スタジアム）巨人は初回に佐々木の先頭打者本塁打、中山の３ラン、戸郷の中前適時打で幸先よく５点を先制したが、先発の戸郷が直後に佐野に２ラン、石上に３ランを浴び、初回で両軍が５点を奪い合う乱戦となった。阿部監督は七回途中から大勢、八回１死一、三塁の場面では守護神・マルティネスを投入する勝負手を繰り出し、両右腕が起用に応え