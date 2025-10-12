¤Ê¤«¤Ê¤«¿Í¤Ë´·¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊÝ¸îÇ­¤Î¡Ö¤¿¤³¤ä¤­¡×¤¯¤ó¡£¤Ê¤Ç¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È°ú¤ÃÁß¤¤¤¿¤ê¡¢³ú¤â¤¦¤È¤·¡¢¼ª¤â·Ù²üÂÖÀª¡£ ¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤¬°¦¾ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤·Â³¤±¤¿·ë²Ì¡¢¤È¤¦¤È¤¦¥Ç¥ì¤ëÆü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¤È¤«¡ª ¤½¤ÎÊÑ²½¤ò¸«¤Æ¡ÖÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Î°¦¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È´¶Æ°¤·¤¿¿Í¡¹¤¬¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡ÚÆ°²è¡§ÁÇ¼ê¤ÇÉï¤Ç¤é¤ì¤Ê¤¤ÊÝ¸îÇ­¢ª°¦¾ð¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤¿·ë²Ì¡Ä»×¤ï¤º´¶Æ°¤¹¤ë¡Ø¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¡Ù¡Û ·Ù²üÂÖ