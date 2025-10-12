ドイツ代表指揮官ユリアン・ナーゲルスマン監督はW杯欧州予選のルクセンブルク戦（4-0）の後、リヴァプールに所属するフロリアン・ヴィルツ（22）を擁護した。今夏レヴァークーゼンから総額1億1600万ポンドとも言われる移籍金でリヴァプールに加入したヴィルツ。大きな期待を背負ってやってきたが、ここまで公式戦10試合で1アシストのみ。このアシストもコミュニティ・シールドで記録したものであり、新天地では苦戦を強いられてい