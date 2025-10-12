国民民主党の玉木雄一郎代表が１２日、情報番組「真相報道バンキシャ！」（日本テレビ系）に出演した。玉木氏は公明党の連立離脱を受け「内閣総理大臣を務める覚悟があります」と発言し、注目を集めた。発言の真意を問われた玉木氏は「政治家を志した時からトップリーダーとして国を率いていきたいというのは常に思ってきた。だからこそ野党であっても、現実的な政策を出し続けてきたのは、覚悟と矜持があるから」と述べた。