´Ú¹ñ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë¡È»×½Õ´üÉ×ÉØ¡É¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÃæ³ØÀ¸¤Ç½é»º¤ò·Ð¸³¤·¤¿´Ú¹ñ¿Í½÷À­Íè¤ë10·î13Æü¡¢´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëMBC¡Ø¥ª¡¦¥¦¥Ë¥ç¥ó¥ì¥Ý¡¼¥È¡½·ëº§ÃÏ¹ö¡Ù¡Ê¸¶Âê¡¢°Ê²¼¡¢¡Ø·ëº§ÃÏ¹ö¡Ù¡Ë¤Ç¤Ï¡¢×Ç×Ó¤¦»×½Õ´ü¤Î»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤Î¡È»×½Õ´üÉ×ÉØ¡É¤ÎÏÃ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£26ºÐ¤Ë¤·¤Æ5¿Í¤Î»Ò¶¡¤Î¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èà¤é¤Ï¡¢¡Ö¼ã¤¤¤È¤­¤Ë¿Æ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ì¤½Ï¤ÊÅÀ¤¬»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡×¤ÈÀº¿À²Ê°å¤Î¥ª¡¦¥¦¥Ë¥ç¥ó¤òË¬¤Í¤¿¡£¡È»×½Õ´üÉ×ÉØ