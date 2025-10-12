このほど、アジア太平洋地域の旅行業界向けメディア「トラベルウィークリーアジア」が主催する「トラベルウィークリーアジア読者賞2025」において、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）が「ベストアトラクション（アジア）」として表彰された。同賞は読者と業界の専門家による投票によって受賞者が選ばれる業界で最も名誉あるもの。賞アワード全体としては、ホテル、サービスレジデンス、デスティネーション、クルー