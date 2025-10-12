【SVリーグ】大阪マーヴェラス 1ー3 ヴィクトリーナ姫路（10月10日・女子第1節）【映像】手足“すらり”の美女選手がリベロを“吹き飛ばす”一撃「かわいいだけじゃだめですか？」のフレーズでブレイク中のムードメーカー的な美女選手が、まったく“可愛くない”超強烈なバックアタックで相手リベロを吹き飛ばして試合を決めた。衝撃の“一撃”にアリーナも大きな盛り上がりを見せた。大同生命SVリーグ女子は10月10日に2025-26シ