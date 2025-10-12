「ＣＳパ・ファーストＳ・第２戦、日本ハム５−４オリックス」（１２日、エスコンフィールド）日本ハムが逆転勝ち。２勝０敗とし、ＣＳファーストＳ突破を決めた。八回、レイエスの逆転打で１点リードを奪うと、九回のマウンドには前日と同じく斎藤友貴哉が上がった。この日は１６０キロこそなかったが、最速１５９キロの豪速球を軸にわずか８球で三者凡退。緊迫する試合で、２戦連続の圧巻投球を披露した。新庄監督も自ら