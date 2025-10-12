元NMB48で現在はモデル・グラビアアイドルとして活躍中の上西怜（じょうにし・れい）さん（23）が、グラビア雑誌『BOMB 11月号』（ワン・パブリッシング）の表紙に登場しました。2025年4月にNMB48を卒業してからボム初登場となる上西さん。1年ぶりのボムグラビアは、夏の空気感が残る18ページの大特集です。【写真】上西怜さんが「あざとカワイイ」ランジェリーモデルに！これまで見られなかった透け感のあるレース素材の変形ワン